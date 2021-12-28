На территории Индии было одобрено экстренное применение антикоронавирусных вакцин Covovax, Corbevax, а также американского противовирусного препарата Molnupiravir разрешила Индийская Центральная организация по контролю за стандартами лекарственных средств. Об этом сообщили в Минздраве страны.

Таким образом, все эти решения вносят вклад в мировую борьбу с пандемией. В настоящее время в стране полностью вакцинированы 60% взрослого населения, однако Индия все еще остается в первой тройке стран по числу случаев заражения COVID-19.

Отмечается, что сейчас коронавирус лабораторно подтвержден у более чем у 34,7 млн. жителей Индии, количество умерших - 479 997.

Читайте также, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила список вакцин для экстренного применения. К нему добавили препарат, который был разработан компанией Novavax и Коалицией за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI) - Nuvaxovid.

Кроме того, регулятор Евросоюза по лекарственным средствам (EMA) разрешил использование таблеток "Паксловид" компании Pfizer от COVID-19 до их официального одобрения, как крайнюю меру для сдерживания волны штамма Omicron.

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