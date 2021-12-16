В четверг, 16 декабря, регулятор Евросоюза по лекарственным средствам (EMA) разрешил использование таблеток "Паксловид" компании Pfizer от COVID-19 до их официального одобрения, как крайнюю меру для сдерживания волны штамма Omicron. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Таблетки "Паксловид"были признаны новаторскими, поскольку их не нужно вводить или принимать внутривенно, что делает их более доступными.

Лекарства, которые еще не зарегистрированы в ЕС, можно использовать для лечения взрослых с COVID-19, которые не требуют дополнительного кислорода и имеют повышенный риск прогрессирования до тяжелого заболевания.

Таблетки Pfizer - это комбинация новой молекулы PF-07321332 и противовирусного ритонавира для ВИЧ, принимаемых в виде отдельных таблеток.

Возможные побочные эффекты - изменение вкуса, диарея и рвота. Беременным женщинам не следует применять препарат. EMA сообщила, что также запускает "повторный обзор" таблеток Pfizer, который может привести к их полному одобрению через несколько месяцев.

Тем временем, Дания в четверг первой в ЕС одобрила применение таблеток для лечения COVID-19 Молнупиравир компании Merck, сообщает Reuters. Применение препарата касается пациентов из группы риска, в частности пожилых людей.

Главный врач Управления здравоохранения Кирстин Молл Харбо:

Мы считаем, что преимущества лечения (с помощью Молнупиравира – ред.) преобладают над недостатками для тех пациентов, которые больше всего рискуют серьезно заболеть COVID-19.

Разработчик заявляет, что по данным испытаний, препарат в два раза снижает вероятность госпитализации или смерти при COVID-19.

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.

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