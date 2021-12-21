ВОЗ одобрила экстренное применение еще одной COVID-вакцины [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила список вакцин для экстренного применения. К нему добавили препарат, который был разработан компанией Novavax и Коалицией за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI) - Nuvaxovid.
Об этом пишет пресс-служба ВОЗ.
Добавим, что 17 декабря ВОЗ также одобрила экстренное применение и препарата Covovax, который производят в Индии по лицензии американской компании Novavax.
Как Covovax, так и Nuvaxovid - являются двухкомпонентными препаратами, которые необходимо хранить при температуре охлаждении от 2 до 8 градусов.
Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов. Вместе с тем он может заражать вакцинированных и переболевших COVID.
Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител, к соответствующему мнению пришли ученые.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В приложении "Дия" появились сертификаты о выздоровлении от коронавируса, результате ПЦР-теста и для детей до 12 лет
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на внеочередном заседании 20 декабря одобрило для использования на территории ЕС вакцину от коронавируса
Исследователи из Великобритании проанализировали возможное воздействие прививки от коронавируса на штамм "Омикрон"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного использования вакцину от коронавируса Covovax
Участники пилотного проекта "еПоддержка" по выплате тысячи гривен за вакцинацию против COVID-19 получили уже более 500 млн гривен