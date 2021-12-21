Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила список вакцин для экстренного применения. К нему добавили препарат, который был разработан компанией Novavax и Коалицией за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI) - Nuvaxovid.

Об этом пишет пресс-служба ВОЗ.

Добавим, что 17 декабря ВОЗ также одобрила экстренное применение и препарата Covovax, который производят в Индии по лицензии американской компании Novavax.

Как Covovax, так и Nuvaxovid - являются двухкомпонентными препаратами, которые необходимо хранить при температуре охлаждении от 2 до 8 градусов.

Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов. Вместе с тем он может заражать вакцинированных и переболевших COVID.

Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител, к соответствующему мнению пришли ученые.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.