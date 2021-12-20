Во Франции регулятор одобрил использование вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Речь идет о прививке препаратом Pfizer-BioNTech.

"Регулятор здравоохранения Франции Haute Autorite de Sante (HAS) одобрило вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19 для детей в возрасте 5-11 лет", - говорится в сообщении.

По информации представителей HAS, вакцина показала "высокую эффективность среди детей".

"HAS предлагает всем родителям, которые планируют это сделать, привить своих детей в возрасте от 5 до 11 лет", - заявил регулятор.

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Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител, к соответствующему мнению пришли ученые.

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