Во Франции одобрили COVID-прививки для детей 5-11 лет [ Редактировать ]
Во Франции регулятор одобрил использование вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Речь идет о прививке препаратом Pfizer-BioNTech.
"Регулятор здравоохранения Франции Haute Autorite de Sante (HAS) одобрило вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19 для детей в возрасте 5-11 лет", - говорится в сообщении.
По информации представителей HAS, вакцина показала "высокую эффективность среди детей".
"HAS предлагает всем родителям, которые планируют это сделать, привить своих детей в возрасте от 5 до 11 лет", - заявил регулятор.
Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов. Вместе с тем он может заражать вакцинированных и переболевших COVID.
Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител, к соответствующему мнению пришли ученые.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В приложении "Дия" появились сертификаты о выздоровлении от коронавируса, результате ПЦР-теста и для детей до 12 лет
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на внеочередном заседании 20 декабря одобрило для использования на территории ЕС вакцину от коронавируса
Исследователи из Великобритании проанализировали возможное воздействие прививки от коронавируса на штамм "Омикрон"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного использования вакцину от коронавируса Covovax