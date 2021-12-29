Штамм "Омикрон" впервые зафиксировали в Беларуси [ Редактировать ]
В Беларуси впервые зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон". Заболели четыре человека. Об этом сообщает "БелТА".
Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом COVID в Республике Беларусь. У всех пациентов отмечается легкое течение заболевания
Вместе с тем, за сутки в Беларуси зарегистрированы 1493 пациента с COVID-19, выписаны 1699. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 696 220 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 688 890 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.
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