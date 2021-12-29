Данилов сделал заявление о намерениях Путина [ Редактировать ]
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин стремится развалить нашу страну на две-три части. Об этом заявил Данилов в интервью ТК "Настоящее время".
Это задача, которая стоит у российского лидера на первом месте.
Есть сложный вопрос, связанный с Крымом. После того как Путин захватил Крым, ему надо зафиксировать эту ситуацию. Чтобы эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех пределах, в которых она существует сегодня. Это задание для него номер один.
По словам Данилова, "воплотить задуманное" Путин хочет путем внутренней дестабилизации в Украине.
С помощью внутренней дестабилизации достичь, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задача, которая стоит на первом месте. И именно с помощью внутренней дестабилизации.
Он отметил, если России не удастся осуществить свою цель, тогда как вариант может использоваться оружие.
Но мы к этому готовы.
Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".
В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.
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