Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин стремится развалить нашу страну на две-три части. Об этом заявил Данилов в интервью ТК "Настоящее время".

Это задача, которая стоит у российского лидера на первом месте.

Есть сложный вопрос, связанный с Крымом. После того как Путин захватил Крым, ему надо зафиксировать эту ситуацию. Чтобы эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех пределах, в которых она существует сегодня. Это задание для него номер один.

По словам Данилова, "воплотить задуманное" Путин хочет путем внутренней дестабилизации в Украине.

С помощью внутренней дестабилизации достичь, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задача, которая стоит на первом месте. И именно с помощью внутренней дестабилизации.

Он отметил, если России не удастся осуществить свою цель, тогда как вариант может использоваться оружие.

Но мы к этому готовы.

Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".

В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.

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