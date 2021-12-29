Більшу частину того, що було закачано за цей рік ми вже спожили

Вистачить чи ні - головне питання цього опалювального сезону. До того ж стосується воно всієї галузі енергетики. Бо проблеми - і з вугіллям, і з газом. Чиновники запевняють - до весни всього достатньо. Втім, в експертів думка інша. Чому? Чи є ризик залишитися без тепла і світла на Новий рік? Подробиці - в матеріалі.

Новий рік - на порозі! До 2022 року - лічені дні...

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Це значить саме час підбити підсумки 2021 року.

Які вони в енергетичному секторі? І чи зможемо ми Спокійно пройти цей опалювальний сезон?

Ольга Буславець, т.в.о. міністра енергетики (2020 р.):

Резервів у нас в системі взагалі немає.

Герман Галущенко, міністр енергетики:

Енергосистема працює стабільно. Повністю всі потреби споживачів покриваються генерацією.

Чи вистачить її до кінця зими? Таке ж питання і щодо запасів газу!

Ольга Буславець, т.в.о. міністра енергетики (2020 р.):

Було провалено підготовку до осінньо-зимового періоду в частині підготовки запасів вугілля і газу. Теплова генерація в нас працює сьогодні з коліс, тому приходиться максимально працювати атомним станціям.

І вони зараз - головна рушійна сила енергетики. Бо споживання кіловат збільшене, а у новорічні свята - й поготів! Але чому ТЕЦ "працюють із коліс"?

Герман Галущенко, міністр енергетики:

Тепер стосовно вугілля. (кхе-кхе)

Бо воно - головне паливо для наших ТЕЦ. І звичайне - для них не підходить, потрібне - антрацитове. А з ним - проблеми, бо більшість шахт залишилася на окупованих територіях. Тож на станціях із запасами вугілля "сутужно":

Ольга Буславець, т.в.о міністра енергетики (2020 р.):

480 тисяч тонн. Це вдвічі менше, ніж не знижувальний гарантований запас, який повинен бути. І мабуть, навіть в п'ять разів менше, ніж було заплановано по графіках запасу вугілля Міненерго.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Десь близько 650 тисяч тонн вугілля буде доставлено морським шляхом.

Тобто - кораблями. В середньому одне судно доставляє в Україну 75 тисяч тонн вугілля.

Ольга Буславець, т.в.о міністра енергетики (2020 р.):

Це добовий обсяг використання всієї теплової генерації в зимовий день вугілля.

Якщо його бракуватиме, є альтернатива - газ. Але теж проблема. Запасів палива - рівно до кінця опалювального сезону.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Вже більша частина того, що було закачано за цей рік вже ми спожили, і ще за даними також публічних джерел, у листопад 2021 року було спожито ще близько двох мільярдів.

Зараз у сховищах 14 мільярдів кубів. Цього має вистачити. Так, принаймні запевняють у Кабміні та "Нафтогазі".

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Тарифи на тепло та гарячу воду не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Те саме стосується і тарифів або цін на газ. Попри безпрецедентні виклики, ми спокійно зайшли та проходимо цей опалювальний сезон.

Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз":

Цього опалювального сезону різниця між потребами споживачів "Нафтогазу" і власним видобутком складає 5,1 мільярда кубів газу. Ця різниця повністю покривається тими запасами газу, які у "Нафтогазу", наголошую є в підземці.

Втім в "Нафтогазі" не рахують споживання газу промисловими підприємствами. А вони за рік використовують 10 мільярдів кубів. Тому є питання чи дійсно вистачить газу в підземці на всіх.

До того ж діставати газ звідти з кожним днем стає все складніше. Бо зі зменшенням об'ємів газу в сховищах, падатимуть подобові відбори. Бо тиск у всій системі - знижується. Зараз Україна може підняти до ста мільйонів кубів. Наразі це максимум.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Якщо температура впаде хоча б на п'ять градусів менше, то вже необхідно буде в добу 180 мільйонів кубічних метрів і відповідно підіймати з підземних сховищ необхідно 120 мільйонів метрів кубічних. А це технічно неможливо. Держава стикнеться з дефіцитом 40 мільйонів кубічних метрів на добу.

Ольга Буславець, т.в.о міністра енергетики (2020 р.):

Якщо не буде газу, будуть обмеження по газу, а вони будуть, бо неможливо забезпечити повний обсяг споживання, то будуть переходити на електричну енергію, якої також немає і сьогодні.

Тобто, виходить замкнуте коло. І головне не потрапити у нього поки морозно. Адже холодні батареї й темні вікна святковому настрою не сприятимуть.