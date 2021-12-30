Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли [ Редактировать ]
На Сході за минулу добу ворог тричі порушив режим тиші. Цього разу гатив поблизу Новолуганського з автоматичних станкових гранатометів.
А неподалік Трьохізбенки та Новоселівки - атакував із станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли. Втрат серед військовослужбовців - немає.
по теме
Погода на Донбасі теж не полегшує нашим захисникам завдання.
Українські військові давали відсіч. Утрат серед наших армійців немає.
Поблизу Новозванiвки застосував протитанковi ракетнi комплекси, а бiля Мар'їнки накривав з мiнометів 120-го калiбру. Крім того, противник з безпiлотника скинув гранати.
Зокрема, атакував із забороненої зброї. Поблизу Нью-Йорка, Новолуганського, Красногорiвки й Травневого бив із автоматичних і станкових гранатометiв і великокалiберних кулеметiв.
За добу ворог дев'ять разів порушив режим тиші. Зокрема, атакував із забороненої зброї.