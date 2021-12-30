Міністерство внутрішніх справ перевірить усі районні лікарні [ Редактировать ]
Уряд відреагував на трагедію, що сталася напередодні на Прикарпатті. Під час пожежі у Косівській районній лікарні, нагадаю, троє людей загинули і ще стільки ж отримали серйозні опіки. Міністерство внутрішніх справ анонсувало велику протипожежну перевірку усіх районних лікарень країни.
Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:
Прийнято рішення зробити облік і наявність відповідних протипожежних засобів в реанімаційних відділеннях районних лікарень по всій країні. Позачергово перевірити, провести роз'яснювальну роботу, яка проводиться паралельно МОЗ і ДСНС, відповідно, щоб не допустити таких подій в наступному.
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