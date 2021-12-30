Уряд відреагував на трагедію, що сталася напередодні на Прикарпатті. Під час пожежі у Косівській районній лікарні, нагадаю, троє людей загинули і ще стільки ж отримали серйозні опіки. Міністерство внутрішніх справ анонсувало велику протипожежну перевірку усіх районних лікарень країни.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України: