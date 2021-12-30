Чеська компанія надала шасі для системи залпового вогню "Буревій" [ Редактировать ]
16 повнопривідних шасі "Татра" для комплексу нової системи залпового вогню "Буревій" вже в Україні. Машини надала чеська компанія. "Татра" мають вантажність до 24 з половиною тонн, оснащені дворядними бронекабінами. З 480-сильним турбодизелем працює повний "автомат" Allison. Він має функцію буксирування, яка дає змогу витягувати застряглу або пошкоджену машину. На цих шасі встановлять нову реактивну систему залпового вогню калібру 220 міліметрів "Буревій" на заміну "Ураганам".
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