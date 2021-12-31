Украина получила заказ на производство ракет Antares [ Редактировать ]
"Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" ("Южмаш") подписал контракт с американским заказчиком на производство основной конструкции первой ступени двух ракет-носителей Antares. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В канун Рождества подписан новый контракт с нашими американскими партнерами по теме "Антарес". Речь идет о заказах на изготовление основной конструкции первой ступени (ОКПС) №№ 21 и 22.
На "Южмаше" отметили, что "ситуация долгое время была неопределенной, поскольку будущее проекта зависело от позиции NASA", однако заказчик все же определился с конфигурацией ракеты, что позволило заключить контракт.
Заместитель гендиректора предприятия Константин Завгородний заявил, что соглашение позволит загрузить производства "Южмаша" на ближайшие два-три года.
Американцы очень требовательно относятся к таким вещам, как соблюдение договорных обязательств, особенно в отношении сроков, увязки всех технических деталей, а также организационных формальностей. Многие нюансы возникают не только во время производства, но и в ходе сдачи продукции заказчику. Работники завода (каждый на своем участке) пытались не подвести. Мы уложились в сроки, и прием прошел без замечаний. В свою очередь, и американцы выполнили обещание - подписали важный для нас контракт.
Напомним, что в ночь на 3 октября 2020 года в США запустили на орбиту ракету-носитель Antares, которую несколько лет создавали американские и украинские космические предприятия.
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