Ракета легкого класса Vega успешно стартовала в ночь на четверг, 29 апреля с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляцию из Центра управления полетами Гвианского космического центра вела компания Arianespace.

На борту европейского носителя находится первый спутник из новой серии аппаратов мониторинга Земли Plеiades Neo, а также пять мини-спутников для разных заказчиков.

Французский спутник Pleiades Neo 3 создан на основе самых передовых технологий в сфере мониторинга Земли. Разрешающая способность оптики этого аппарата составляет 30 см на пиксель (полоса захвата - 14 км) и точностью геолокации 5 м.

Масса "Плеяд Нео 3" - 920 кг. Этот запускаемый аппарат полностью профинансирован и создан корпорацией Airbus Defence and Space. Она же является и его оператором.

Будущее созвездие Pleiades Neo намерены использовать для картографирования, нужд городского планирования и реагирования на стихийные бедствия.

Также на борту ракеты находятся пять мини-спутников, которые будут размещены на орбите с помощью недавно созданной и уже опробованной в сентябре прошлого года системы SSMS - спутникового диспенсера.

Среди выводимых носителем Vega аппаратов - мини-спутник мониторинга Земли Norsat-3 для Норвежского космического агентства. Он предназначен для контроля морского трафика.

Аналогичные задачи будут выполнять два спутника серии Lemur-2. Также они будут вести мониторинг воздушных перелетов и сообщать данные, необходимые для составления прогнозов погоды.

Аппарат Bravo будет вести сбор данных для компании Aurora insight expert в радиодиапазоне частот. У корпорации это уже третий искусственный спутник Земли.

Также Vega размесит на орбите ретрансляционный спутник связи Tyvak-182A для французского оператора Eutelsat. Аппарат предназначен для обеспечения связи в удаленных от крупных сетей зонах Земли.

Блок маршевого двигателя РД-843 на четвертой ступени Vega разработали в КБ "Южном" и серийно производят на "Южмаше" в Днепре.

Напомним, что прошлый запуск Vega 17 ноября 2020 года был неудачным: ракета с испанским спутником ДЗЗ SEOSAT-Ingenio и французским метеоспутником Taranis упала в океан.