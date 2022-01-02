В субботу, 1 января, скончался военный Вооруженных сил Украины Игорь Тычина. Об этом сообщает пресс-служба Коростенского городского коллегиума и "Суспільне".

Мужчина получил ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе 27 декабря.

С невыразимой грустью оповещаем, что 1 января от вражеской пули снайпера на 21 году оборвалась жизнь нашего выпускника Тычины Игоря Олеговича, верно служившего Украине на Востоке нашего государства.

Заместительница Коростенского городского головы Наталья Чижевская сообщила, что погибший военный служил в составе 95 десантно-штурмовой бригады, но после тяжелого ранения он впал в кому.

27 декабря Игорь Тычина был ранен пулей снайпера. Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась.

Напомним, что в воскресенье, 26 декабря, на Донбассе в результате вражеских обстрелов тяжело ранили украинского военного.

22 декабря Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

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