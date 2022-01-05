Люди стали больше вакцинироваться после праздников - Минздрав [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 4 января, в Украине привились от коронавируса 102 478 человек. Это значительно больше, чем накануне (36 289 человек). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным министерства:
- первую дозу получили 26 502 человека,
- вторую дозу - 73 536 человек,
- дополнительную дозу получили 597 человек,
- бустерную дозу - 1 843 человек.
С начала вакцинальной кампании в стране привиты 14 748 324 человек, из них:
- получили первую дозу - 14 748 322 человек,
- получили две дозы - 13 835 698,
- получили дополнительную дозу - 4 756 человек,
- бустерную дозу - 7 556 человек.
Всего сделано 28 596 332 прививки.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что середине января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты от коронавируса в "Дие"
В Украине перестали работать центры вакцинации от коронавируса
В субботу, 1 января, в Украине закрылись все центры вакцинации от коронавируса
В среду, 29 декабря, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сделал заявление
197 человек прошли ревакцинацию