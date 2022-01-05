За минувшие сутки, 4 января, в Украине привились от коронавируса 102 478 человек. Это значительно больше, чем накануне (36 289 человек). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным министерства:

первую дозу получили 26 502 человека,

вторую дозу - 73 536 человек,

дополнительную дозу получили 597 человек,

бустерную дозу - 1 843 человек.

С начала вакцинальной кампании в стране привиты 14 748 324 человек, из них:

получили первую дозу - 14 748 322 человек,

получили две дозы - 13 835 698,

получили дополнительную дозу - 4 756 человек,

бустерную дозу - 7 556 человек.

Всего сделано 28 596 332 прививки.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.