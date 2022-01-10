Гололедица до 12 января: в Киеве дали советы водителям и пешеходам [ Редактировать ]
С 10 по 12 января в Киеве будет гололедица. Об этом сообщает пресс-службу КГГА, отмечая, что коммунальные службы будут обрабатывать дороги противогололедными средствами.
Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.
Советы водителям:
- соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать рискованных маневров;
- снижать скорость до минимума при приближении к пешеходам;
- включать габаритные огни и противотуманные фонари;
- не использовать авто, которое оборудовано летними шинами.
Советы пешеходам:
- не торопиться во время ходьбы;
- не держать руки в карманах во время ходьбы;
- во время падения - попытаться быстро присесть, чтобы попытаться удержаться на ногах;
- быть внимательными и на тротуарах, поскольку автомобили может занести при такой непогоде;
- быть внимательными во время перехода дороги.
Напомним, что на большей части территории Украины ожидается ухудшение погодных условий.
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