С 10 по 12 января в Киеве будет гололедица. Об этом сообщает пресс-службу КГГА, отмечая, что коммунальные службы будут обрабатывать дороги противогололедными средствами.

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.

Советы водителям:

соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать рискованных маневров;

снижать скорость до минимума при приближении к пешеходам;

включать габаритные огни и противотуманные фонари;

не использовать авто, которое оборудовано летними шинами.

Советы пешеходам:

не торопиться во время ходьбы;

не держать руки в карманах во время ходьбы;

во время падения - попытаться быстро присесть, чтобы попытаться удержаться на ногах;

быть внимательными и на тротуарах, поскольку автомобили может занести при такой непогоде;

быть внимательными во время перехода дороги.

Напомним, что на большей части территории Украины ожидается ухудшение погодных условий.

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