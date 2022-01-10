Известный артист Леонид Куравлев госпитализирован [ Редактировать ]
В понедельник, 10 января, в России госпитализировали актера Леонида Куравлева в реанимацию больницы в Коммунарке. У него был положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил источник в больнице, пишет "Стархит".
Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление.
У него были проблемы с дыханием, тест на коронавирус оказался положительным. Его состояние оценивается как тяжелое. Артиста госпитализировали 6 января.
В последнее время у него была гипертония, частые головокружения, отмечает издание. Летом он упал в обморок, тогда потребовалась помощь врачей.
Куравлев является народным и заслуженным артистом России. Он снимался в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная".
Ранее мы писали о том, что президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали. Также Надю Дорофееву срочно госпитализировали в Египте.
Кроме того, сообщалось о том, что Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом.
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