В понедельник, 10 января, в России госпитализировали актера Леонида Куравлева в реанимацию больницы в Коммунарке. У него был положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил источник в больнице, пишет "Стархит".

Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление.

У него были проблемы с дыханием, тест на коронавирус оказался положительным. Его состояние оценивается как тяжелое. Артиста госпитализировали 6 января.

В последнее время у него была гипертония, частые головокружения, отмечает издание. Летом он упал в обморок, тогда потребовалась помощь врачей.

Куравлев является народным и заслуженным артистом России. Он снимался в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная".

Ранее мы писали о том, что президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали. Также Надю Дорофееву срочно госпитализировали в Египте.

Кроме того, сообщалось о том, что Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом.

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