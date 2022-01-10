В понедельник, 10 января, стало известно о том, что актриса Елена Проклова госпитализирована. Об этом сообщает 112.

Так, по информации СМИ, женщину госпитализировали в Москве с инсультом.

Ранее мы писали о том, что президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали. Также Надю Дорофееву срочно госпитализировали в Египте.

Кроме того, сообщалось о том, что Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом.

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