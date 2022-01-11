В Украине могут начать вакцинацию от коронавируса среди детей от 5 лет. Соответствующий вопрос будет рассмотрен в апреле.

Об этом сообщает главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью ВВС.

"Опыт других стран, где уже проводят такие прививки, показывает, что это безопасно. Что благодаря прививкам от COVID предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний. Предупреждают вспышки в организованных коллективах", - рассказал Кузин.

Он уточнил, что рекомендаций Европейской технической группы экспертов по прививке детей от 5 лет еще не было. То есть на уровне Европы такой вопрос не рассматривали.

"Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля", - отметил Кузин.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.