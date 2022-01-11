В Украине базовый курс прививки от коронавируса уже прошли более 14 млн человек. За вчера вакцинировались еще более 96 тысяч граждан.

За минувшие сутки, 10 января 96 385 человек вакцинированы против коронавируса. Первую дозу получили 29 242 человека, вторую - 59 075 людей, дополнительную дозу получили 445 человек, бустерную - 7 623.

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 842 428 человек, из них получили первую дозу - 14 842 426человека, получили две - 14 039 548человека, дополнительную дозу - 6 669 человек, бустерную - 28 085.

В общем количестве проведено 28 916 728 прививок.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.