Футболист Кадзуеси Миура, экс-форвард сборной Японии, в новом сезоне будет играть в четвертом дивизионе. Ему через месяц исполнится 55 лет. Об этом сообщает Reuters.

Старший брат Кадзуеси - Ясутоси Миура тренирует спортсмена. В прошлом году Кадзуеси сыграл всего 4 матча в команде Йокагама, которая по итогам сезона вылетела во вторую лигу.

Несмотря на возраст, авторитетный, сайт Transfermarkt оценивает ветерана в 100 тысяч евро.

Как ранее сообщали, Роналду в раздевалке после матча Лиги чемпионов устроил скандал с футболистами.

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