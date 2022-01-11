31 января вступит в силу новый перечень профессий, представители которых должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. До этого сообщалось, что медики, коммунальщики и чиновники на местах должны вакцинироваться до 20 января. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Список обязательных для вакцинации профессий расширен представителями:

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Работники, которые не получат как минимум одну дозу до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Требование не касается тех, у кого есть подтвержденный медицинский отвод.

Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, на сегодня в мире фиксируется рост количества случаев инфицирования штаммом "Омикрон". При заражении этим штаммом риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% - для тех, кто получил три дозы.

Но количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, что может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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