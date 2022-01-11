Або даєш чек клієнту, або сплачуєш штраф на суму в чеку. З першого січня в Україні запрацювала тотальна фіскалізація. Іншими словами, всі підприємці, хто мають найманих працівників - приміром, кав'ярні, перукарні, невеличкі ательє, мають встановити касові апарати. Підприємці довго мітингували і вимагали відтермінувати цю норму, але марно. Закон вже діє. Тож чи вже штрафують когось? І про які поблажки заговорила влада? Олена Логінова розкаже.

Вони мітингували! Перекривали вулиці та брали в облогу парламент. Усе, аби депутати... передумали! І відтермінували ухвалений закон! Про обов'язкові касові апарати!

Ігор, підприємець:

У нас і немає такої можливості фінансової куплять це все, ми не будем ставить апарати.

Але таки доведеться! У грудні депутати підприємців не почули. Тож із 1-го січня тотальна фіскалізація - стартувала.

Олена Логінова, кореспондентка:

Новий рік - нові правила. Тепер ФОПи мають обов'язково встановити для роботи касові апарати... Такій ініціативі підприємці не радіють... Чому? Ідемо дізнаватись просто в них...

Знайомтеся - це Тетяна. Вона веде мене до своєї невеличкої майстерні з ремонту одягу. Розташоване її підприємство у непримітному старенькому приміщенні. Скаржиться: умови - далекі від комфортних. У маленькій кімнаті і тісно, і холодно... Та ще й своїх працівниць жінці довелося... звільнити.

Тетяна Горева, підприємиця:

Была Фопом 2 групы, у меня было 4 найманих працівника, но зная, что введется с нового года РРО я была вынуждена уволить, потому что вот при таком бизнесе его вести просто нереально. Навантаження около 100 тисяч в год на маленького ФОПа просто никто не потянет...

І звільнення людей - це був єдиний шлях обійти касові апарати,- каже Тетяна. Тобто, перейти з ФОПа 2гої групи на 1-шу. Аби штрафів не платити. Бо касові апарати - це розкіш: по-перше, їх треба купити і обслуговувати. По-друге, є й супутні витрати: приміром, на безперебійний інтернет або спеціальну бухгалтерську звітність:

Тетяна Горева, підприємиця:

РРО подразумевает бухгалтерский учет похлеще чем у больших предприятий. И то, что они говорят "дают бесплатную програму", она не работает. Вот как я могу это все вести в кассовый апарат, когда это вбивалось годами и где мне брать документы на это. Нас хотят кинуть как на амбразуру и еще и штрафовать...

Не треба драматизувати,- парирують у владі. Закон про касові апарати, кажуть, має допомогти і споживачам, і економіці загалом:

Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики:

Це про 40 мільйонів наших співгромадян, які отримують врешті-решт право на чек. Тобто, ми з вами припиняємо бути найбільшою тіньовою економікою Європи.

Тож що саме передбачає закон: касові апарати мають встановити у себе ФОПи - 2-4 групи. Усі ті, хто мають найманих працівників. Це - маленькі кав'ярні, пекарні, перукарні, інтернет-магазини, секонди... При чому незалежно від доходу. І це - суперечливий момент, кажуть експерти:

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Навіщо кав'ярні, вибачте, касовий апарат? Що збирається контролювати держава? Скільки чашок кави продав? Тут треба було переглядати і суттєво скорочувати тих підприємців, яким касовий апарат апріорі не потрібний. От зараз ви можете побачити багато кав'ярень, вони не приймають карточки для того, щоб не показувати свою реалізацію.

Але тим, хто не видаватиме клієнтові чека, отримає штраф! За першу непроведену через касовий апарат операцію - 100% від суми купленого. За другу і наступні - 150. А оскільки закон уже 11 днів як чинний, то ФОПівців уже можуть штрафувати!

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Відкладали, відкладали і потім зараз виявилось в останній момент і немає ніякого перехідного періоду для того, щоб підприємці могли спокійно запровадити касові апарати. Немає гарячої лінії, на яку можна зателефонувати, отримати консультацію, чому у тебе видає не ту квитанцію, яку потрібно, чому там помилка і так далі… Тобто сервісна служба від податкової відсутня.

Тож у владі таки заговорили про... поблажки. І навіть відповідну поправку до закону подали:

Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики:

Відповідно до якої ми пропонуємо не застосовувати штрафи до фізичних осіб-підприємців, що встановили реєстрацію розрахункових операцій до 1-го лютого, оскільки були певні нарікання, були певні збої в роботі приватних операторів програмного забезпечення РРО.

Та це - лише напівзахід. Попри всі протести норма про обов'язкові касові апарати вже працює.