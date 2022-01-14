Успішний запуск супутника "Січ-2-30" може дати зелене світло для запуску групи таких апаратів, які допомагатимуть українській економіці та армії. Про це заявили в Державному космічному агентстві. Напередодні Компанія Space X відправила супутник на орбіту. Запуск відбувся на мисі Канаверал у Флориді. Процес транслювали онлайн на ютуб-каналі компанії Ілона Маска. Супутник "Січ" розробляли в рамках національної космічної програми. Він буде знімати поверхню Землі та моніторити іоносферу. Востаннє український супутник виводили на орбіту - влітку 2011 року. Але за рік із ним втратили зв'язок. Запуск нового апарату - допоможе заощаджувати чималі гроші. Бо зараз, наприклад, Україна змушена купувати багато розвідданих із космосу для військових.

Володимир Зеленський, президент України: