Запуск "Січ-2-30" посприяє запуску інших апаратів - Державне космічне агентство [ Редактировать ]
Успішний запуск супутника "Січ-2-30" може дати зелене світло для запуску групи таких апаратів, які допомагатимуть українській економіці та армії. Про це заявили в Державному космічному агентстві. Напередодні Компанія Space X відправила супутник на орбіту. Запуск відбувся на мисі Канаверал у Флориді. Процес транслювали онлайн на ютуб-каналі компанії Ілона Маска. Супутник "Січ" розробляли в рамках національної космічної програми. Він буде знімати поверхню Землі та моніторити іоносферу. Востаннє український супутник виводили на орбіту - влітку 2011 року. Але за рік із ним втратили зв'язок. Запуск нового апарату - допоможе заощаджувати чималі гроші. Бо зараз, наприклад, Україна змушена купувати багато розвідданих із космосу для військових.
Володимир Зеленський, президент України:
Ми отримуємо не тільки від партнерів інформацію, а хочеться, дуже, нарешті отримувати самим свою власну інформацію. Це дуже важливо. Не тільки те, що нам пропонують, а все, що ми можемо бачити.
по теме
Супутник "Січ" розробляли в рамках національної космічної програми. Він буде знімати поверхню Землі та моніторити іоносферу.
У Сполучених Штатах спроба застосувати санкції проти "Північного потоку-2" успіху не мала. Сенат країни відповідний проєкт закону відхилив.
Положення документу, підготовленого сенатором Тедом Крузом, мали зобов'язати американського президента запровадити санкції проти усіх посадовців та структур, пов'язаних з новим російським газогоном.
В четверг, 13 января, состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Алексея Резникова и главы Пентагона Ллойда Остина
Запуск відбувся на мисі Канаверал у Флориді. Процес транслювали онлайн на ютуб-каналі компанії Ілона Маска. Супутник уже відокремився від ракети-носія.