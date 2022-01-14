В Украине разрешили испытания лекарства от COVID-19 [ Редактировать ]
В Украине разрешит проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для лечения коронавируса. Такие меры направлены на предотвращение возникновения и распространения COVID-19.
Так, исследовать будут порошок альтеплаза и растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий.
"Открытое рандомизированное исследование фазы IIb/III с последовательным адаптивным непрерывным дизайном,
проводимым в параллельных группах, для оценки эффективности и безопасности ежедневного внутривенного введения альтеплазы курсом до 5 дней в дополнение к стандартной терапии по сравнению с применением только стандартной терапии у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ГРДС), вызванным инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
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