В Украине разрешит проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для лечения коронавируса. Такие меры направлены на предотвращение возникновения и распространения COVID-19.

Так, исследовать будут порошок альтеплаза и растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий.

"Открытое рандомизированное исследование фазы IIb/III с последовательным адаптивным непрерывным дизайном,

проводимым в параллельных группах, для оценки эффективности и безопасности ежедневного внутривенного введения альтеплазы курсом до 5 дней в дополнение к стандартной терапии по сравнению с применением только стандартной терапии у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ГРДС), вызванным инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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