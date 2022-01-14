Міністр закордонних справ Німеччини їде до Києва. У понеділок Анналена Бербок зустрінеться з Володимиром Зеленським та очільником вітчизняного МЗС Дмитром Кулебою.

Перш за все обговорять дії Росії та ситуацію довкола українських кордонів. Опісля Бербок рушить до Москви. Її переговори з російським колегою Сергієм Лавровим відбудуться у вівторок. За словами Бербок: вона наполягатиме на відновленні переговорів у нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.