До Києва приїде міністр закордонних справ Німеччини [ Редактировать ]
Міністр закордонних справ Німеччини їде до Києва. У понеділок Анналена Бербок зустрінеться з Володимиром Зеленським та очільником вітчизняного МЗС Дмитром Кулебою.
Перш за все обговорять дії Росії та ситуацію довкола українських кордонів. Опісля Бербок рушить до Москви. Її переговори з російським колегою Сергієм Лавровим відбудуться у вівторок. За словами Бербок: вона наполягатиме на відновленні переговорів у нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
по теме
Про це сьогодні йшлося під час переговорів Володимира Зеленського з його азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим.
Президент подякував британському посадовцю за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.
Обговорили безпекову ситуацію навколо України й можливі дії з деескалації конфлікту на сході.
Запуск відбувся на мисі Канаверал у Флориді. Процес транслювали онлайн на ютуб-каналі компанії Ілона Маска. Супутник уже відокремився від ракети-носія.
В пятницу, 14 января, президент Украины Владимир Зеленский проведет в Киеве встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым