І ці кібератаки відбулася на тлі інших атак - псевдомінерів. Повідомлення про закладену вибухівку по всій країні надходять цілий тиждень. Сьогодні знову довелося перевіряти школи і торгово-розважальні центри у 12-ти областях. Схема - незмінна - на електронну пошту поліції скидають анонімний лист про замінування.

Правоохоронці починають евакуацію. Результат - теж незмінний: вибухівку не знаходять. Власне, як і "мінерів". У Черкасах уже вдруге зривають уроки в усіх школах. І якщо атаки триватимуть, дітей знову переведуть на дистанційку, кажуть у мерії.

Ірина Топчій, директорка черкаської гімназії №9: