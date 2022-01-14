Черкаських школярів можуть перевести на дистанційку через псевдомінерів [ Редактировать ]
І ці кібератаки відбулася на тлі інших атак - псевдомінерів. Повідомлення про закладену вибухівку по всій країні надходять цілий тиждень. Сьогодні знову довелося перевіряти школи і торгово-розважальні центри у 12-ти областях. Схема - незмінна - на електронну пошту поліції скидають анонімний лист про замінування.
Правоохоронці починають евакуацію. Результат - теж незмінний: вибухівку не знаходять. Власне, як і "мінерів". У Черкасах уже вдруге зривають уроки в усіх школах. І якщо атаки триватимуть, дітей знову переведуть на дистанційку, кажуть у мерії.
Ірина Топчій, директорка черкаської гімназії №9:
Виводимо дітей сюди на вулицю, вони чекають батьків, батьки зриваються з роботи, з дому, кидають свої справи сплановані і їдуть забирати дітей. Дуже всім не зручно, дуже прикро і дуже образливо, що є такі люди, які хочуть таким чином дестабілізувати ситуацію в країні і в освіті зокрема.
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