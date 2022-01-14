НАТО посилить з Україною кіберспівпрацю через хакерську атаку [ Редактировать ]
І на хакерську атаку на Україні вже відреагував і Захід. НАТО посилює із нами кіберспівпрацю. Відповідну угоду підпишуть найближчими днями. І вона відкриє доступ вітчизняним експертам до платформи Обміну інформацією з Альянсом. Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.
І рішуче засудив напади на українські сайти. У Польщі (а хакери, ще раз нагадаю, намагалися зімітувати польський слід) припускають: за атаками стоять російські спецслужби. А в Брюсселі поки вказати на винних не готові. Натомість голова дипломатії ЄС обіцяв надати Києву необхідну технічну допомогу.
Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки:
Я попрошу країни-члени, хоча Україна не є членом Європейського Союзу і не бере участі в цьому проєкті, чи зможемо ми мобілізувати ресурси, які потрібні, щоб відповісти на такі типи атак. Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні подолати цю кібератаку. На жаль, ми знали, що таке може статися.
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"Ваші персональні дані злито у Всесвітню мережу і це ще не все: буде ще гірше. Бійтеся помсти". Такий подарунок на Старий Новий рік зробили українцям… хакери!
Таке припущення озвучив прессекретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин. У нападі вбачає типовий для Федерації слід.
Такий подарунок на Старий Новий рік зробили українцям…хакери!. У ніч проти 14 січня кіберзлочинці зламали низку державних сайтів - Кабміну, Нацбанку, окремих міністерств і навіть порталу сервісу "Дія".
Авторський стиль - брутальний. Однак до українців нападники чемно звертаються на "Ви". На сайті "Дія" - просто зазначено, що ресурс тимчасово недоступний.
Зломники не змінили внутрішнього контенту сайтів. Крім того, оперативники навмисно від'єднали деякі ресурси, коли почалася цифрова атака.