І на хакерську атаку на Україні вже відреагував і Захід. НАТО посилює із нами кіберспівпрацю. Відповідну угоду підпишуть найближчими днями. І вона відкриє доступ вітчизняним експертам до платформи Обміну інформацією з Альянсом. Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

І рішуче засудив напади на українські сайти. У Польщі (а хакери, ще раз нагадаю, намагалися зімітувати польський слід) припускають: за атаками стоять російські спецслужби. А в Брюсселі поки вказати на винних не готові. Натомість голова дипломатії ЄС обіцяв надати Києву необхідну технічну допомогу.

Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки: