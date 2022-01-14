В Швеции нашли личную печать гетмана Орлика [ Редактировать ]
В Швеции нашли личную печать гетмана Орлика. Об этом сообщает доктор наук Института истории Украины Тарас Чухлиб в Facebook.
Она была ранее неизвестной украинской исторической науке.
С помощью наших исследователей в Королевском архиве в Швеции только что было найдено оригинальную личную печать с гербом "Новина" гетмана Пилипа Орлика, которая до этого времени не была известна мировой и украинской исторической науке.
Читайте также, группа ученых-археологов в Турции нашла останки молодого человека, который погиб 3600 лет назад. Как установили специалисты, смерть парня настала во время извержения вулкана Тера, который находится на острове Санторини.
Кроме того, в городе Дашхур, который находится недалеко от столицы Египта Каира, обнаружили древнюю гробницу, в которой лежала принцесса Древнего Египта. Вскоре выяснилось, что такой вид пирамид строился исключительно для фараонов, а принцесс хоронили в более простых гробницах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Те, що для одних - символ теорії змови, для інших - життєва потреба. У Швеції дедалі більше громадян почали вживлювати під шкіру... чипи.
Украинские правоохранители проводят расследование сегодняшней ночной кибератаки на государственные сайты Украины.
В пятницу, 14 февраля, президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Литве
В пятницу, 14 января, состоялась глобальная кибератака на правительственные сайты Украины
В Киеве, на улице Дегтяревская 28, упало дерево