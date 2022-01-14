В Швеции нашли личную печать гетмана Орлика. Об этом сообщает доктор наук Института истории Украины Тарас Чухлиб в Facebook.

Она была ранее неизвестной украинской исторической науке.

С помощью наших исследователей в Королевском архиве в Швеции только что было найдено оригинальную личную печать с гербом "Новина" гетмана Пилипа Орлика, которая до этого времени не была известна мировой и украинской исторической науке.

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Кроме того, в городе Дашхур, который находится недалеко от столицы Египта Каира, обнаружили древнюю гробницу, в которой лежала принцесса Древнего Египта. Вскоре выяснилось, что такой вид пирамид строился исключительно для фараонов, а принцесс хоронили в более простых гробницах.

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