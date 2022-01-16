На территории Украины за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вакцинировали 39 769 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, по состоянию на 15 января первую дозу вакцины получили 13 043 человека, вторую дозу – 18 760, дополнительную дозу ввели для 214 человек, бустерную дозу получили 7 752 человека. Известно, что с начала кампании по вакцинации в стране привили 14 985 043 человека, из них получили первую дозу – 14 985 041, получили две дозы – 14 259 590, дополнительную дозу – 9 512 человек, бустерную дозу – 94 948 человек. Всего проведено 29 349 091 прививку.

Отмечается, что наибольшее количество прививок сделали препаратами от компаний Pfizer – 29 445. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 5 808, Moderna – 3 558 и AstraZeneca – 958. При этом за сутки вакцинации граждан функционировали 411 мобильных бригад, 2 423 пункта прививок и 436 центров вакцинации.

Читайте также, в Украине вводят индикаторы качества уровня вакцинации для врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь. За это медработникам будут доплачивать, при достижении целевых значений раз в квартал будет производиться доплата к ставке, отметили в Минздраве.

Кроме того, в Африке более 85% людей еще не получили ни одной дозы COVID-вакцины. 90 стран мира не достигли цели по вакцинации 40% населения, а 36 стран вакцинировали менее 10% населения, всплеск инфицирования вызван штаммом Омикрон.

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