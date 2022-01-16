Без цукру, солі, і навіть без хліба. Їдальні українських шкіл із нового року почали перетворюватися на такі собі ресторани здорового харчування. Це вимога Міністерства освіти. Страви для учнів мають бути не лише різноманітними, але й корисними. Чи до смаку дітям новий раціон - дізнавалися наші черкаські кореспонденти.

Через цокотіння ложок в їдальні черкаської дев'ятої гімназії важко почути навіть власний голос. Учнів початкової школи від тарілок тепер не відірвати - із нового року у дітей нове меню. І для більшості школярів воно до смаку. Третьокласник Ілля від страв просто в захваті.

Ілля Запорожець, учень третього класу черкаської гімназії №9:

З'явилися нові страви, салати з'явилися… Те, що раніше було - менше зустрічається, тоді було все однакове і кожен день давали одне і те саме.

У новому меню переважають страви з м'яса, овочів та каші. Натомість з раціону прибрали цукор, сіль, хліб і навіть такі улюблені у дітей тістечка.

Такі зміни торкнулися всіх без винятку шкіл України. Рекомендації для нового меню прописав відомий кулінар Євген Клопотенко. У них акцентують саме на здоровому і різноманітному харчуванні учнів. Щоправда, без скарг нововведення не обходиться. Та це справа звички, впевнена мама третьокласниці Валентина Гусаченко.

Валентина Гусаченко, мама школярки:

Звичайно діти не всі люблять овочі, і буряк не всі люблять. І капусту. Але я думаю, що вони поступово призвичаяться і здорове харчування має взяти верх.

Призвичаюватись до нового меню доводиться не тільки дітям, а й кухарям. Аби встигнути приготувати обід, працівникам їдальні доводиться ставати до роботи о п'ятій ранку. Страв побільшало в рази, деякі з них навіть ніколи не готували, зізнається пані Людмила. Під кінець тижня жінка ледь згадує, чим частувала дітей.

Людмила Лелека, кухар:

Цей тиждень у нас жодного разу не повторилося - була каша з куркою по-італійськи , була …о Боже …яблука, апельсини ми давали.

Та до нововведень усім шкільним кухарям доведеться підлаштовуватись, кажуть у Черкаській мерії. Організаціям, які годують школярів, чиновники вже радять розширювати штати працівників, а ось із кухонним обладнанням місто обіцяє допомогти.

Анастасія Чубіна, заступниця міського голови Черкас:

Гармітні лінії мають з'явитися у кожні школі, пакоковертомати на жаль не в усіх, бо це дороговартісне обладнання, але думаю, що до кінця року ситуацію щодо кухонного обладнання ми зможемо добряче поправити в усіх школах.

У школах впевнені - зміни тільки на краще. Адже нове меню допоможе створити культуру харчування у молодого покоління.