Місцеві жителі здивовані - вони не бачили такої заметілі останні 15 років.

На грецькому острові Самотракі в Егейському морі випав сніг.

Хуртовина була настільки сильною, що тамтешнім жителям довелося відкопувати власні будинки та автівки. А ті, хто потрапив у снігову пастку, викликали рятувальників.

Через негоду на острові перебої з електрикою. Перемети скували й автомагістралі. Місцеві жителі здивовані - вони не бачили такої заметілі останні 15 років.