На грецькому острові випав сніг: жителі відкопували власні будинки [ Редактировать ]
На грецькому острові Самотракі в Егейському морі випав сніг.
Хуртовина була настільки сильною, що тамтешнім жителям довелося відкопувати власні будинки та автівки. А ті, хто потрапив у снігову пастку, викликали рятувальників.
Через негоду на острові перебої з електрикою. Перемети скували й автомагістралі. Місцеві жителі здивовані - вони не бачили такої заметілі останні 15 років.
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І хоча, за словами старожилів, ці зимові примхи не рекордні, життя регіону на кілька днів завмерло. Та є й ті, кому холоднеча нівроку.
Температура подекуди знизиться аж до мінус 15-ти градусів уночі.
Засніжило. Столицю увесь день засипає рясним снігом. Сніжить і зараз, замітатиме й уночі, кажуть синоптики. Аби не було заторів, зранку вантажівкам заборонили в'їзд у місто.
Це спричинило збій в енергопостачанні - без світла нині 30 тисяч будинків. Також перекрито або ускладнено рух автошляхами.
Засипатиме снігом і центральні регіони. Також там прогнозують сильний вітер і заметіль.