Іноземці часто вдаються до силового штурму

Понад півтисячі спроб нелегально перетнути кордон зафіксувала Польща з початку цього року.

Мігранти штурмують ЄС із боку Білорусі. Лише за останні дві доби на держмежі розвернули близько сотні людей. Найбільше потерпає від нелегалів пропускний пункт в Мельнику.

Іноземці часто вдаються до силового штурму: руйнують загорожу та кидають у польських службовців каміння. Варшава вирішила укріпити кордон з Білоруссю. Зводити "стіну" розпочнуть наприкінці січня.