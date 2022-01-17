Польща зафіксувала понад півтисячі спроб нелегально перетнути кордон у 2022 році [ Редактировать ]
Понад півтисячі спроб нелегально перетнути кордон зафіксувала Польща з початку цього року.
Мігранти штурмують ЄС із боку Білорусі. Лише за останні дві доби на держмежі розвернули близько сотні людей. Найбільше потерпає від нелегалів пропускний пункт в Мельнику.
Іноземці часто вдаються до силового штурму: руйнують загорожу та кидають у польських службовців каміння. Варшава вирішила укріпити кордон з Білоруссю. Зводити "стіну" розпочнуть наприкінці січня.
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Цими вихідними, прориваючись на територію ЄС, вони жбурляли не лише каміння, а й шумові гранати.
Мігранти знову намагалися нелегально потрапити на територію Євросоюзу.
На пункті пропуску в Мельніку нелегали нищили огорожу, виривали металеві стовпчики та закидали польських прикордонників камінням.
Мігранти з Близького Сходу знову штурмують польський кордон із території Білорусі. Цими вихідними, прориваючись на територію ЄС, вони жбурляли не лише каміння, а й шумові гранати.
Цими вихідними, прориваючись на територію ЄС, вони жбурляли не лише каміння, а й шумові гранати. В результаті працівниця польської Прикордонслужби зазнала поранення в голову.