"Реал" выиграл Суперкубок Испании по футболу (видео) [ Редактировать ]
Источник: ФК "Реал" (Мадрид)
Мадридский "Реал" со счетом 2:0 обыграл "Атлетик" из Бильбао в финале Суперкубка Испании по футболу. Турнир прошел в Саудовской Аравии.
В составе победителей голами отметились Лука Модрич (38-я минута) и Карим Бензема (52, с пенальти). На 89-й минуте защитник "королевского" клуба Эдер Милитао получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной площади, однако полузащитник "Атлетика" Рауль Гарсия не смог реализовать пенальти.
"Реал" в 12-й раз стал обладателем трофея (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019/20, 2022). Также в активе клуба 34 победы в чемпионате Испании и 19 - в кубке страны. "Барселона" выигрывала Суперкубок Испании 13 раз, что является рекордным показателем. "Атлетик" стал обладателем трофея в 2021 году, а также в 1984 и 2015 годах.
Турнир начался со стадии полуфинала, где "Реал" победил "Барселону" (3:2, в дополнительное время), а "Атлетик" был сильнее мадридского "Атлетико" (2:1).
Суперкубок Испании проводится с 1982 года, в нем принимали участие победители чемпионата и кубка страны. С сезона-2019/20 Суперкубок Испании проходит в формате мини-турнира из четырех команд:
- "Атлетико" участвует в Суперкубке как победитель прошлого чемпионата Испании;
- "Барселона" - как обладатель кубка страны;
- "Реал" - как серебряный призер чемпионата Испании;
- "Атлетик" - как финалист кубка.
Напомним, что миланский "Интер" в дополнительное время победил туринский "Ювентус" и стал обладателем Суперкубка Италии.
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