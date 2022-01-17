Нові французькі вертольоти вже патрулюють український кордон [ Редактировать ]
Нові французькі вертольоти вже патрулюють український кордон. Легкі багатоцільові гелікоптери типу "Ейч-125" обладнані потужними відеокамерами, зокрема й тепловізійними. Прикордонники вже вилітали для перевірки українсько-білоруської ділянки державного рубежу. Нагадаю, п'ять машин прибули до України наприкінці минулого року. Загалом, у межах створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні, Державна прикордонна служба отримає 24 нові французькі вертольоти.
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