Во вторник, 18 января, на площади Героев Майдана в Кропивницком из-за сильного ветра упала главная елка города. Об это м сообщают местные СМИ.

Сильный ветер сегодня, 18 января, повалил главную елку Кропивницкого на площади Героев Майдана.

Коммунальные службы уже начали демонтаж праздничного дерева, которое установили в городе еще 19 декабря.

Сейчас коммунальщики начали демонтировать елку.

Стоит отметить, что спасатели сообщали о сильных шквалах ветра в регионе.

Да, по данным ГСЧС, сегодня ночью и днем 18 января в г. Кропивницкий и по Кировоградской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метель.

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Напомним, украинцев предупредили об усложнении погодных условий. По всей Украине объявлен первый уровень опасности, а в Донецкой области, на побережье Азовского моря и в Закарпатской области – третий, красный.

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