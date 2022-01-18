Негода вивела з ладу роботу столичного летовища. В аеропорту "Київ" не змогли приземлитись п'ять літаків, їх довелося розвертати та спрямовувати до Львова. А пасажирам потім - діставатися автобусом. Василь Богайчик розкаже, яка зараз ситуація в Жулянах і про що варто знати пасажирам.

Посадка скасовується. П'ять літаків, які мали приземлитися в Києві й вже були в небі над столицею - розвернули на Львів. Рейси з польських Вроцлава і Варшави, чеської - Пардубиці, Рима та Вільнюса. І всьому виною штормовий вітер. В заручниках опинилися й ті туристи, які мали вилетіти з Києва.

Максим, турист:

Ну сначала переносили раз девять, а потім скасували. Ну, "погодні умови" потом сказали уже. Коли ми почали дізнаватися сказали: "погодні умови". Компенсують сказали через неділю через кілька днів можуть. А я з Полтави я приїхав мені через п'ять днів не дуже підходить. Я вже повинен бути у Варшаві. Тобто вже до обіду я ж планував. Ну як і всі, я думаю.

Ближче до вечора робота летовища в Жулянах - стабілізувалася. Зараз літакам вже дають дозвіл на посадку. В пресслужбі аеропорту - зміни в графіку не коментують. Кажуть: в зимовий період - ситуації із затримками - звична справа. На цей час відомо, що до опівночі аеропорт "Київ" планує прийняти ще два борти зі Львова та Берліна. Свого рейсу також чекають пасажири в Одесу і Запоріжжя. Люди сподіваються, погода не стане на заваді вильоту.