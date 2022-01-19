Российская актриса Вера Воронкова, исполнившая главную роль в сериале "Каменская", пострадала в результате пожара в своей московской квартире и находится в реанимации. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники в экстренных службах.

Вечером во вторник на проспекте Мира, 124, корпус 1, в квартире Веры Воронковой произошел пожар. Загорелась гирлянда на елке. В результате пострадали два человека, в том числе актриса. Они госпитализированы с отравлением дымом.

Квартира актрисы расположена на четвертом этаже. Площадь возгорания составила 6 кв. м.

Пострадавшие (Воронкова и ее дочь - ред.) самостоятельно покинули квартиру, но после осмотра медиками стало ясно, что они нуждаются в госпитализации.

56-летняя Воронкова доставлена в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Московского драматического театра им. А.С. Пушкина, где служит актриса.

Вера в реанимационном отделении. Состояние стабильно тяжелое.

​У звезды телесериалов диагностировали ожог 31% поверхности тела и верхних дыхательных путей, у ребенка - отравление угарным газом.

Вера Воронкова - заслуженная артистка России, известна ролями в сериалах "Марш Турецкого", "Каменская", "Предчувствие" и "Журов".

Ранее сообщалось, что российскую певицу Марину Хлебникову (исполнительница хитов "Чашка кофею" и "Солнышко мое, вставай!" - ред.) доставили в больницу 18 ноября 2021 года после пожара в ее квартире в Москве.