Байден исключил скорое вступление Украины в НАТО [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Украина вряд ли станет членом НАТО в скором времени. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, для этого Киеву нужно выполнить ряд условий.
Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно.
Американский президент объяснил, что для вступления в Североатлантический альянс Украине предстоит проделать много работы в области демократии и "ряда других вещей, которые там происходят". Кроме того, он напомнил, что для вступления страны в НАТО требуется поддержка всех членов альянса.
Напомним, что после саммита НАТО в июле 2021 года президент США Джо Байден заявил, что Украина сможет вступить в НАТО, если будет соответствовать критериям альянса.
В итоговом заявлении глав государств и правительств, участвовавших в заседании Североатлантического совета в Брюсселе говорится, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса.
Механизмом для сближения Украины и Грузии с НАТО остаются их программы национальных реформ и внедрение стандартов и принципов НАТО. Конкретные даты вступления двух стран в организацию в документе не указаны.
В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Ранее Украине предоставили статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что Байден предостерег Россию от вторжения в Украину. По его словам, это станет "катастрофой" для России.
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