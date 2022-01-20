Получить кредит без справок и документации – такая возможность появилась несколько лет назад вместе с появлением МФО. Раньше требовалось документальное подтверждение дохода, официальное трудоустройство и большой перечень документов для одобрения займа. Сегодня из-за конкуренции в банковской сфере появление новых организаций сделало получение денег в долг более простым процессом.

Чаще всего предложения касаются тех ситуаций, когда собирать полный пакет документов нет возможности или человек работает неофициально. Для таких случаев созданы микрокредитные организации. Взять кредит без справки о доходах можно при наличии паспорта и ИНН. Есть специальные предложения на оформление наличными или на карту. Процентные ставки на потребительский кредит зависят от:

суммы;

сроков;

кредитной истории.

Некоторые МФО предлагают получить кредит без справки о доходах онлайн без посещения филиала. Но для этого заявка должна быть заполнена очень точно, без орфографических ошибок и опечаток. К ней прилагаются сканы основных документов.

Взять ссуду в банках сложнее, но можно в рамках действия различных акций или сезонных предложений. За ними действуют более выгодные условия, но часто есть дополнительные ограничения.

Как взять кредит без справки о доходах?

Чтобы получить быстрый кредит наличными без справки о доходах, вам нужно перейти на сайт финансовой компании, которую вы выбрали прежде.На странице почти каждой МФО есть калькулятор, позволяющий выбрать сумму кредита и срок погашения. Там вы также сможете ознакомиться с процентными ставками и условиями получения займа онлайн. Следует заполнить анкету, указав свои личные данные и реквизиты банковской карты. После этого заявка отправляется на рассмотрение. Чаще всего, МФО принимают 90% заявок и начисляют деньги в день подачи заявки.

Когда вы получаете одобрение, деньги приходят на ваш счет. Главным преимуществом некоторых МФО считается круглосуточная работа. Вы можете получить деньги без справок в любой момент. Кроме того, МФО часто предлагают новым клиентам льготный период под 0,01%. Микрокредитные организации, предоставляющие ссуды без справок:

Е Деньги;

Ccloan;

БыстроДеньги;

Кредит Плюс;

Money4you.

Если коллекторы или сотрудники банка не напоминают вам о долгах, это не значит, что проблема забыта. Сотрудничать с государственными финучреждениями следует ответственно. В случае отказа от банка, легко и быстро можно получить кредит без справки о доходах на сайте Minfin.com.ua. Читайте свежие новости про финансы, нововведения в законопроекты 2022 года, актуальные статьи и лайфхаки на сайте.