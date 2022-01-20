Вилив нафти в Перу може призвести до екологічної катастрофи [ Редактировать ]
Вилив нафти в Перу може призвести до екологічної катастрофи. Про це заявили в уряді країни. Там зазначили - шість тисяч барелів нафти, які потрапили в довкілля, уже неабияк нашкодили флорі та фауні регіону. Інцидент охрестили "найгіршою екологічною катастрофою за останній час". В уряді закликали іспанську компанію, якій належить танкер, відшкодувати збитки. Нагадаю, вилив нафти в Перу стався минулого тижня під час розвантаження танкер через потужні хвилі внаслідок підводного виверження вулкана та цунамі на Тонзі.
по теме
У море вилилося 6000 барелів "чорного золота".
Турецькому оператору довелося зупинити прокачування нафти.
Там одразу спалахнула пожежа. Турецькому оператору довелося зупинити прокачування нафти.
Село Загвіздя. Недалеко від центру - природне джерело. Щодня до нього шикується довжелезна черга. Усі з купою порожніх багатолітрових бутлів.
Село Загвіздя. Недалеко від центру - природне джерело. Щодня до нього шикується довжелезна черга. Усі з купою порожніх багатолітрових бутлів.