В Украине фиксируют новые случаи полиомиелита, который у детей в случае заболевания поражает нервную систему и грозит в одном из 200 случаях неизлечимым параличом, а в некоторых случаях - смертью. Симптомы опасной болезни можно перепутать с гриппом из-за схожих признаков.

Об этом 20 января сообщили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что смертельные исходы случаются у 5-10% тех, кто в результате полиомиелита оказался парализованным.

Как защититься от полиомиелита

В министерстве подчеркнули, что лекарства от этого заболевания не существует, и единственным способом защиты является вакцинация.

Есть два типа безопасных и эффективных прививок:

оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ);

инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ)

Полиомиелит поражает преимущественно детей до шести лет, однако он угрожает детям любого возраста, если они не были полностью вакцинированы.

Для формирования иммунитета от полио на всю жизнь требуется 6 доз вакцины.

Как передается полиовирус

Вирусное инфекционное заболевание передается при контакте с калом или слюной инфицированного человека;

через немытые руки вирус может попасть в рот, после чего размножается в кишечнике.

Источником инфекции могут стать бытовые вещи и игрушки

Полиомиелит, который размножается в глотке, попадает в кровоток и может поражать нервную систему.

Симптомы полиомиелита

лихорадка

головная боль

боль в животе и горле

тошнота и рвота

утомляемость и вялость

Неизлечимый паралич является самым тяжелым симптомом полиомиелита. Он может привести к постоянной инвалидности и смерти.

Читайте также, в Ривненской области после вспышки полиомиелита проведут неотложный "нулевой" тур вакцинации от заболевания. Детей без прививки не будут допускать в школы, уровень иммунизации детей в регионе недостаточный.

Кроме того, в Пирятинской общине Полтавской области ранее начались школьные каникулы из-за вируса Коксаки, который обнаружили у детей. Вирус Коксаки передается воздушно-капельным и фекально-оральным путем - через общую посуду, грязные овощи, фрукты, немытые руки, чужие игрушки, неочищенную питьевую воду.

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