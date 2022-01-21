Якщо законопроєкт схвалить верхня палата, він набуде чинності вже у лютому.

Нижня палата парламенту Австрії підтримала запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Норма поширюється на все доросле населення - віком від 18-ти років.

Якщо законопроєкт схвалить верхня палата, він набуде чинності вже у лютому. А з середини березня невакцинованих почнуть карати штрафом - до трьох із половиною тисяч євро.

В опозиції це назвали "кроком до тоталітаризму".