Блинкен созвонился с Кулебой после разговора с Лавровым [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Беседа состоялась после переговор Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.
В ходе разговора Бликен рассказал Кулебе об итогах его переговоров в Берлине и Женеве.
Также дипломаты обсудили укрепление обороноспособности Украины.
"Провел разговор с госсекретарем США. Энтони Блинкен проинформировал меня об итогах встреч в Берлине и Женеве. Я благодарен за нашу тесную координацию. Обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины. Дипломатический трек контактов с РФ продолжает работать, и это хорошие новости", - написал Кулеба в Twitter.
Отметим, в пятницу, 21 января, в Женеве закончились переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Перед началом переговоров Блинкен заявил, что Запад привержен диалогу, но готов к жесткому ответу на агрессию против Украины. В Женеве стороны должны были снова обсуждать требования России по "гарантиям безопасности".
Также Госсекретарь США Энтони Блинкен остался доволен своим визитом в Киев, назвав поездку продуктивной.
Напомним, Блинкен сделал заявление об агрессии России против Украины. Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.
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