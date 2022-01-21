Вічна мерзлота, пінгвіни та... сучасне мистецтво. На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" облаштують українську хату! Щоправда, не буквально, а у вигляді артінсталяції.

Фундаментом буде виведений з експлуатації паливний бак, розміром із невеличкий будинок. А за стіни та дах - металевий каркас. Прикрасять інсталяцію борди зі спогадами про Україну, на кшталт грудки чорнозему чи вишиванки. Відповідне артоздоблення виготовили на Київщині. І вже наступного тижня його на криголамі доправлять до південного полюса.

Дмитро Зінов'єв, головний конструктор проєкту:

Хлопці вийдуть з порту Одеси й десь понад місяць будуть йти до Антарктиди. А далі там вже буде розгрузка і монтаж на місці.

Юрій Отруба, учасник шести українських антарктичних експедицій: