На антарктичній станції "Академік Вернадський" облаштують українську хату [ Редактировать ]
Вічна мерзлота, пінгвіни та... сучасне мистецтво. На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" облаштують українську хату! Щоправда, не буквально, а у вигляді артінсталяції.
Фундаментом буде виведений з експлуатації паливний бак, розміром із невеличкий будинок. А за стіни та дах - металевий каркас. Прикрасять інсталяцію борди зі спогадами про Україну, на кшталт грудки чорнозему чи вишиванки. Відповідне артоздоблення виготовили на Київщині. І вже наступного тижня його на криголамі доправлять до південного полюса.
Дмитро Зінов'єв, головний конструктор проєкту:
Хлопці вийдуть з порту Одеси й десь понад місяць будуть йти до Антарктиди. А далі там вже буде розгрузка і монтаж на місці.
Юрій Отруба, учасник шести українських антарктичних експедицій:
Ми знаходимося довгий період, це понад 12 місяців від своєї рідної неньки-України. І нагадувати іменно от Дім. Спогади. Про тот побут і про ті пейзажі домівки, рідної неньки.
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