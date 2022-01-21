На честь "кіборгів". В Україні й далі вшановують захисників Донецького аеропорту. І тих, кому вдалося вижити в тому пеклі, і тих - хто назавжди поліг під його руїнами. Сьогодні на українських летовищах грають військові оркестри. Все бачили мої колеги.

Хтось поспішає на рейс, хтось зустрічає близьких. І зненацька буденна метушня в аеропорту "Бориспіль" стає на паузу.

До зали терміналу заходять музиканти військового оркестру.

І це не концерт, а вшанування донецьких "кіборгів", які героїчно сім років тому - цілих вісім місяців - боронили Донецький аеропорт, стояли, аж доки ворог не перетворив летовище на руїни.

Володимир Дашковський, головний військовий диригент України:

Люди стояли, люди тримались, не витримував метал, це вже знаєте, такі гасла, але це було насправді. Хай буде від цього сьогодні легше матерям, сестрам, дітям цих людей, кого не стало, щоб вони бачили, їх згадують і да, нам трішки легше.

І це стало національною традицією. Тепер щороку військові музиканти збираються на вшанування героїв на летовищах країни.

У Львівському міжнародному аеропорту грає військовий оркестр Національної академії сухопутних військ.

Віктор Цапура, військовий диригент Національної академії сухопутних військ м. Львів:

Донецький аеропорт - це був символ мужності, захисту нашої держави, а твори, які являються так само в українській культурній спадщині, так само є символічними, вони мають велике значення для нашої держави.

Володимир Зборовський, пасажир:

Звичайно ми маємо пам'ятати про це, не одна мати втратила свого сина. Ні одна дитина свого батька, це дуже важко для всіх переживати.

Христина, очікує на літак:

Коли грав оркестр було сумно на душі насправді, бо зразу згадуються ці події, згадується, що в тих людей було життя, була сім'я, були мрії. І вони цим пожертвували.

Концерт-реквієм і в аеропорту Дніпра. Тут виконує композиції військовий оркестр штабу оперативного командування "Схід".

Олександр Жарій, керівник оркестру військового штабу оперативного командування "Схід":

Ми вибрали "Селензію". Відомий всесвітній твір, тому що він такий життєствердний. Не дивлячись на те, що восьмий рік триває війна, ми розуміємо, що жити треба, треба боротися і не здаватися.

Надія, пасажирка літака:

Это прекрасная музыка, во-вторых, это всех заставило вспомнить ситуацию, заставило вспомнить всех людей, которые погибли. И может быть больше ценить свою жизнь.

І доки всередині терміналу звучить музика - ззовні долинає гуркіт двигунів. На парковку з'їжджаються - учасники флешмобу.

Євген, водій:

Около 20-25 машин будут формировать эту башню в память о ребятах, которые погибли. Мы хотим почтить их память.

Сьогодні на місці донецького аеропорту руїни. Утім, ті, хто вижив під час оборони летовища, вірять: настане час, коли й там - запалять свічку та зіграє військовий оркестр.