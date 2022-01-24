США наказали виїхати сім'ям своїх дипломатів з України.

Це розпорядження для членів родин є обов'язковим. Водночас самі працівники посольства можуть залишитися в Україні. В Держдепартаменті США наголосили, що цей захід є запобіжним. І про евакуацію посольства не йдеться. Воно й надалі працюватиме у звичному режимі. Напередодні Держдеп оновив рекомендації щодо поїздок для американців в Україну. Подорожі не рекомендують - через збільшену загрозу військових дій Росії й COVID-19.