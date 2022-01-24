Леся Софієнко, яка завинила 45 млн грн бюджету і втекла за кордон, ймовірно продовжує прокручувати масштабні фінансові схеми в Україні. Про це повідомляє "СтопКор" з посиланням на журналістське розслідування "Леся, де гроші?".

Журналісти дізнались, що офшорна фірма Софієнко намагалась через посередника отримати 950 тисяч євро.

"Як з’ясували журналісти, від Лондонського міжнародного арбітражного суду на банківський рахунок ТОВ "Авеллум партнерс" надійшли 950 тис. євро. Йдеться про юридичну компанію адвоката Лесі Софієнко Костянтина Лікарчука. Однак цей платіж ТОВ "Авеллум партнерс" мав отримати від імені компанії "Цинстен Інвестментс Лімітед", зареєстрованої в офшорних Сент-Кітс і Невіс. Кінцевим бенефіціарним власником цієї компанії є Леся Софієнко, яка отримує від нього дивіденди", - йдеться в матеріалі "СтопКору".

Цікаво, що про аферу знали і фіскальна, і виконавча служба у Львові. Саме львівські виконавці мають стягнути з Софієнко податковий борг за рішенням суду.

"У цій конкретній ситуації, якщо приходять гроші на юридичну структуру, яка має відношення до цієї особи, яка є в розшуку, в принципі, реакція будь-якого державного органу має бути така: якщо це банк, і є сумніви стосовно того, до кого прийшли ці гроші, яке їх походження, банк повинен ці гроші заморозити для того, щоб надалі встановити походження цих грошей, для кого вони йшли тощо", - коментує ситуацію адвокат Віктор Карпенко.

За його словами, якщо людина перебуває в розшуку, то до справи мають долучатись органи досудового розслідування.

Однак мільйон доларів безперешкодно пішов з рахунків в українському банку. І державні виконавці жодних дій для його стягнення на користь держави не вжили.

У державній виконавчій службі Західного територіального управління Міністерства юстиції у Львові кажуть: вони не мають механізмів стягнути борги Софієнко. Заступник начальника відділу ДВС Богдан Антощук пояснив: у причетності Софієнко до офшорної фірми вони не упевнені.

Утім журналісти зазначають: виконавча служба мала інформацію про те, що Софієнко є кінцевим бенефіціаром фірми, для якої з Лондона надійшов транш у мільйон доларів. У рішенні Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.03.2019 року чітко зазначено: кінцевим бенефіціаром "Цинстен Інвестментс Лімітед" є саме Леся Софієнко.

"Виконавець, коли всі ці документи отримав, із поданням своїм звертається до суду. А суд уже встановив би: чи прийдуть ці кошти, чи не прийдуть. Накласти арешт, не накласти арешт... Тобто якби звернувся, для забезпечення суд міг накласти арешт, а міг і відмовити, звичайно. Але тоді б ми не мали питань до державного виконавця. І так само до виконавчої служби", - пояснює колишній працівник виконавчої служби активіст Вадим Коваль.

Судячи з наявної інформації, чиновники просто прогавили можливість повернути до бюджету 30 млн грн – резюмують журналісти.