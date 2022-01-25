В Минфине разъяснили, что нельзя купить в аптеке на "вакционную тысячу"

Украинцы возрастом 60+ смогут приобрести лекарства на "вакционную тысячу" в аптеках и интернет-аптеках. Купить можно будет любые лекарственные средства, разрешенные к применению в Украине, как по рецепту врача, так и без него