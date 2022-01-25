Уряд розширятиме програму "є-Підтримка" [ Редактировать ]
До речі, ліки за "ковідну" тисячу невдовзі зможуть купувати не лише люди, старші за 60. В Уряді обіцяють розширити програму "є-Підтримка". І, зокрема, за словами прем'єр-міністра, медикаменти за вакцинальні гроші дозволять придбати людям з інвалідністю першої групи.
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Програма "є-Підтримки" на купівлю медикаментів запрацювала, щоправда, скористатися нею можуть поки лише люди, старші за 60.
Така опція від держави буде доступна лише пенсіонерам. Умов декілька - досягти шістдесятирічного віку, а ще - мати в "Дії" "зелений" сертифікат та зареєструватися в програмі "Є-підтримка".
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