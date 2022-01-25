Кабинет министров Украины определил новый порядок назначения и увольнения глав районных государственных администрации в Киеве. Согласно постановлению КМУ №43 от 24 января, главы райгосадминистраций в Киеве назначаются на должность и увольняется с должности президентом Украины. Их кандидатуры будет предлагать не глава КГГА, а премьер-министр.

Председатель областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в Киеве и в Севастополе госадминистрации назначается на должность и отстраняется от должности президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины согласно предложениям премьер-министра Украины.

До этого глава районной в Киеве и Севастополе госадминистрации назначался на должность и увольнялся с должности президентом Украины по представлению Кабмина в соответствии с предложениями главы Киевской и Севастопольской городских госадминистраций.

Напомним, что центральная власть активно торпедирует тему смещения мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.

Сам Виталий Кличко в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" раскритиковал Закон о столице, принятый комитетом Верховной Рады ко второму чтению.

По его мнению, он противоречит Конституции. Там сказано, что избранный киевлянами городской голова должен быть назначен главой Киевской городской государственной администрации. Кличко добавил, что этот закон может привести к двоевластию в Киеве и параличу управления городом.