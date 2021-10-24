Мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів, як оцінює Закон про столицю, який комітет Верховної Ради ухвалив до другого читання.

"Закон суперечить Конституції, ключовому закону нашої країни. Там сказано, що обраний киянами міський голова повинен бути призначений головою Київської міської державної адміністрації", - каже мер столиці.

Кличко додав, що цей закон розділяє повноваження Київського міського голови та голови КМДА.

"Це може привести до двовладдя в Києві та паралічу управління містом, відповідно до наслідків, які можуть бути. Можу порівняти. Це як дві господарки на кухні, чи як два водії, які тримаються за одне кермо. Якщо ми будуємо Європейську столицю та країну, переконаний в тому, що цей законопроєкт повинен отримати висновки європейських експертів, чи відповідає закон ключовим параметрам європейських законів, чи ні. Без цього неможливо прийняти цей закон. Більше того, неможливо забирати право у людей обирати міську владу, а не призначати владу "зверху". Це ключові речі демократичної країни". - каже Кличко.